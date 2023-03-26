Общество

Сергей Меликов лично посетил аварийные общежития Каспийска

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Подлежащие переселению аварийные общежития города Каспийска на этот раз посетил сам Глава республики Сергей Меликов. Он пообщался с жильцами, выслушал их опасения по проводимому переселению и качеству взамен предоставляемому жилью. Сергей Меликов обратил внимание, что многие из семей, проживающие в этих зданиях, внесли большой вклад в строительство города, а теперь живут в «нечеловеческих условиях».

Также он указал сроки предоставления конкретных предложений по переселению граждан — до конца апреля.

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