Сергей Меликов: «Ко всем недобросовестным застройщикам необходимо применять самые строгие меры»

Власти Махачкалы планируют провести сейсмическое районирование в районах с сейсмической активностью в рамках разработки генерального плана города.

Не секрет, что в городах и поселках Дагестана много возведенных многоэтажных домов с грубыми нарушениями строительного законодательства, в том числе в части соответствия сейсмическим требованиям. В регионе строят высотки без оглядки на ограничения этажности и соблюдение норм. При этом ответственности за это незаконное строительство, никто не несет.

Территория Дагестана относится к числу сейсмически активных регионов европейской части России. Как в историческом прошлом, так и в последние годы в этом регионе происходили сильные и разрушительные землетрясения.

Согласно проведенному общему сейсморайонированию России (ОСР-2016) Дагестан отнесен к 9-ти и более балльной зоне по интенсивности сейсмических сотрясений. Это достаточно серьезные сигналы, позволяющие нам предполагать, что возможность сильного сейсмического события в Дагестане достаточно высока. Масштабный сдвиг тектонических плит после землетрясения в Турции, однозначно сигнализирует нам об этом.

13 марта Глава Дагестана Сергей Меликов на оперативном совещании по актуальным для региона вопросам особо подчеркнул, что все постройки в Махачкале должны быть сейсмически устойчивыми. Ко всем же недобросовестным застройщикам необходимо применять самые строгие меры, предусмотренные законодательством.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»