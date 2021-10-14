Сергей Меликов избран Главой Республики Дагестан

Депутаты парламента Дагестана большинством голосов избрали врио руководителя республики Меликова Сергея Алимовича Главой Республики Дагестан. За его кандидатуру проголосовали 82 депутата.

Общее число депутатов составляет 90 человек. Число депутатов, получивших бюллетени, 87 человек, за Меликова С.А. проголосовали 82 депутата.

Ранее Президент РФ Владимир Путин внес трех кандидатов на пост Главы Дагестана: врио руководителя республики Сергея Меликова (выдвинут партией «Единая Россия»), члена Избиркома республики, с сентября 2021 года — депутата Народного Собрания Самира Абдулхаликова (КПРФ) и заместителя председателя республиканского парламента Камила Давдиева («Справедливая Россия — За правду»)

Дагестан стал одной из первых республик, которая 2013 году отказалась от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу региона выбирают депутаты Народного Собрания из числа кандидатур, внесенных Президентом РФ. Избрание главы республики проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Срок его полномочий — пять лет.