Сергей Меликов исполняет желания

С «Ёлки желаний» три мечты дагестанских детей взялся исполнить глава республики Сергей Меликов.

Олегу Цыкееву 13 лет, он живёт в Кизляре и ходит в коррекционную школу из-за проблем со здоровьем. Мечтает же Олег о цифровом фортепиано. Теперь его мечта исполнена!

А вот 11-летняя Динара Хайбуллаева просила о батуте. Но на пути к заветной мечте Сергей Алимович загадал ей загадку, которая была разгадана, а подарок — заслужен.

Курбану Халидову 10 лет, он из Избербаша, в его семье много детей и нет технических возможностей для дистанционного обучения. Поэтому его желание получить планшет было, конечно, тоже исполнено.

Ребята и их семьи выразили благодарность Главе Дагестана.