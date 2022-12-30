Сергей Меликов исполнил мечту Кирилла из ДНР

Добрая новогодняя традиция не обошла стороной и детей из Мариуполя. Открытку с желанием 11-летнего Кирилла из ДНР Сергей Меликов снял во время акции «Ёлка желаний», которая прошла перед началом заседания Госсовета в Москве. Мальчик мечтал об «умных» часах.

Глава Дагестана узнал, что у Кирилла есть младший брат Даниил и поручил подарить ему такой же презент. Мать детей Маргарита Дворцева поблагодарила главу региона за подарки, доброе сердце и за то, что, несмотря ни на что, детские мечты сбываются!