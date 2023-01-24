Сергей Меликов и замминистра обороны Тимур Иванов осмотрели социальные объекты в Махачкале

В Дагестан с рабочей поездкой прибыл заместитель министра обороны Тимур Иванов. Вместе с главой региона Сергеем Меликовым он осмотрел школу, строящуюся в микрорайоне «Ипподром» в Махачкале. Объект, рассчитанный на 1224 места, возводится в рамках национального проекта «Образование».

Здание общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров разделено на 4 блока: учебный корпус филологических предметов, корпус начального образования, выделенный под отдельную обособленную зону в три этажа, учебный корпус общественных наук с пищеблоком и актовым залом, учебная трёхэтажная зона и спортивная зона с плавательными бассейнами и спортзалами в два этажа.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Напомним, всего в 2022 году в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» велось проектирование, строительство и ввод 110 объектов образования: 51 школы и 59 детских садов.

В рамках рабочей поездки в Дагестан Тимур Иванов осмотрел детсад на 200 мест в микрорайоне «Ипподром», посетил площадку строительства нового военного госпиталя и проверил развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане.