Сергей Меликов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах

Что оно даёт регионам?
в области инвестиционной и инновационной деятельности планируются бизнес-миссии и презентации инвестиционных площадок и инвестиционного потенциала;
обмен опытом по организации и проведению межрегиональных и международных выставок, ярмарок товаров и услуг продовольственного и промышленного характера;
совместная работа по установлению новых связей между промышленными предприятиями;
сотрудничество в сфере развития наукоемких производств и технологий;
Дагестан и Запорожье обменяются опытом по реализации инвестиционных проектов в области АПК, в том числе по созданию агрохолдингов в отрасли мясного скотоводства.