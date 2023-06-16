Сергей Меликов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах

Что оно даёт регионам?

в области инвестиционной и инновационной деятельности планируются бизнес-миссии и презентации инвестиционных площадок и инвестиционного потенциала;

обмен опытом по организации и проведению межрегиональных и международных выставок, ярмарок товаров и услуг продовольственного и промышленного характера;

совместная работа по установлению новых связей между промышленными предприятиями;

сотрудничество в сфере развития наукоемких производств и технологий;

Дагестан и Запорожье обменяются опытом по реализации инвестиционных проектов в области АПК, в том числе по созданию агрохолдингов в отрасли мясного скотоводства.