Сергей Меликов и Виталий Маркелов обсудили программу газификации в Дагестане

Сергей Меликов и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели совещание по обсуждению комплекса мер по газификации республики. Речь шла о выполнении комплекса поручений Президента Владимира Путина.

Поручения касаются возможности ускоренной реализации проектов газоснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории Дагестана.

Сергей Меликов отметил, что в газовом комплексе республики за долгие годы накопилось большое количество проблем, для решения которых требуется системный подход. Это и ситуация с задолженностью потребителей за поставленный газ, и нехватка имеющихся мощностей газораспределительной системы в условиях роста количества потребителей, а также изношенность сетей и ситуация с обеспечением безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Новая концепция газификации под управлением единого оператора газификации, которым для Дагестана определен ООО «Газпром газификация», позволит ускорить темпы газификации населенных пунктов, а также обеспечит возможность догазификации уже газифицированных населенных пунктов. Эта работа проводится. Решение проблем газового комплекса и его развитие, несомненно, требуют консолидации наших усилий», – подчеркнул Сергей Меликов.

В республике запланировано проведение капитального ремонта и реконструкции газовой инфраструктуры. Важным этапом станет актуализация абонентов.