Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Сергей Меликов во время рабочей поездки в Москву встретился с Председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили социально-экономическое развитие.

Речь шла о Постановлении СФ, принятого по итогам Дней Республики Дагестан в марте 2021 года. Меликов сообщил о ходе выполнения намеченных проектов. По словам главы региона, работа правительства республики совместно с сенаторами и представителями исполнительных органов власти в рамках состоявшегося в Махачкале в октябре выездного заседания комитетов Совета Федерации под руководством Первого заместителя Председателя СФ РФ Андрея Яцкина дала серьезный синергетический эффект.

«Все проблемы решаются в плановом порядке. Скорректировали работу по национальным проектам. Работаем над получением инфраструктурных кредитов, привлечением инвестиций», – рассказал Сергей Меликов.

Валентина Матвиенко отметила очень большой потенциал региона: «Нужно создать условия для того, чтобы он раскрылся, содействовать развитию предпринимательской инициативы».