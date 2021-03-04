Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили итоги заседания по социально-экономическим вопросам

Накануне состоялась встреча Сергея Меликова и Валентины Матвиенко. Темой разговора стало обсуждаемое в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации социально-экономическое развитие республики.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации — это эффективная площадка, где можно на федеральном уровне представить регион, рассказать о проблемах.

По итогам дней субъектов принимается Постановление, в котором учитывают все пожелания региона.

Сергей Меликов отметил, что по многим вопросам уже найдены компромиссы: это обновление жилищного фонда, обеспечение электроэнергии и газа, водоотведение и водоснабжение.

Большое внимание уделено развитию Дербента.