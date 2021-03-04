Политика

Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили итоги заседания по социально-экономическим вопросам

Оставить комментарий

Накануне состоялась встреча Сергея Меликова и Валентины Матвиенко. Темой разговора стало обсуждаемое в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации социально-экономическое развитие республики.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации — это эффективная площадка, где можно на федеральном уровне представить регион, рассказать о проблемах.
По итогам дней субъектов принимается Постановление, в котором учитывают все пожелания региона.

Сергей Меликов отметил, что по многим вопросам уже найдены компромиссы: это обновление жилищного фонда, обеспечение электроэнергии и газа, водоотведение и водоснабжение.
Большое внимание уделено развитию Дербента.

Также читают:

Победители конкурса "Мой Дагестан" заняли руководя...
Владимир Васильев выступил на общем собрании Ассоц...
Васильев рассказал о долгах ФОМС, критике Абдулати...
В Правительстве РД обсудили комплекс мер по обращ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *