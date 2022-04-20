Сергей Меликов и Тимур Иванов обсудили ход строительства социальных объектов в Дагестане

Сегодня Глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов провели совещание по вопросам строительства в регионе объектов в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования».

Глава региона отметил важность для республики решаемых совместными усилиями задач и поблагодарил коллег из федерального ведомства за внимание к Дагестану, а военных строителей – за проводимую в регионе работу по созданию объектов социальной инфраструктуры.

«Министерство обороны взяло на себя обязательства в непростой период – в разгар пандемии, силами министерства строятся детские сады, ясли и школы для региона. Да, процесс затянулся, но на то были причины, мы их неоднократно обсуждали и достигли консолидации. В конце прошлого года мы нашли понимание и поддержку в Министерстве просвещения России, согласовали сроки поэтапного завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов. В целом протокол исполняется: по двум объектам даже с опережением. Думаю, мы завершим эту работу в текущем году. Проблем с финансированием у нас нет», – прокомментировал Сергей Меликов.

Ключевой задачей Минобороны в республике, подчеркнул в свою очередь Тимур Иванов, является создание современной базы Каспийской флотилии. «1-й этап строительства успешно завершен в прошлом году, благодаря чему корабли КФл заступили на боевое дежурство. До конца текущего года будет завершен второй этап причального фронта. Кроме того, в целях дальнейшего развития социальной структуры Министром обороны РФ принято решение о строительстве нового военного госпиталя на территории гарнизона для оказания квалифицированной помощи военнослужащим и членам их семей», – сказал заместитель Министра обороны РФ в ходе совещания.