Политика

Сергей Меликов и Султан Хамзаев посетили воркаут-площадку в Ногайском районе

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Сергей Меликов вместе с Султаном Хамзаевым осмотрел новую спортивную воркаут-площадку «Трезвая Россия» в Терекли-Мектебе.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев отметил важность развития уличных видов спорта, в том числе и воркаута.

«Спорт высших достижений начинается со дворов, большие достижения с малых побед над собой! Нужно заниматься спортом каждый день, а значит спортивные объекты должны быть на расстоянии вытянутой руки. Неделю назад на съезде Партии «Единая Россия» об этом говорил Президент России Владимир Владимирович Путин. Наша гражданская инициатива перерастает в общероссийский тренд», – отметил Хамзаев.

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