Экономика

Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

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24 мая глава Дагестана провёл встречу с начальником Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергеем Задориным. В рамках встречи были обсуждены перспективные направления развития в республике железнодорожной инфраструктуры, развитие пригородных перевозок и реконструкция вокзалов в Махачкале и Дербенте.

«Качественные услуги на железнодорожном транспорте, думаю, будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и послужат большим подспорьем для республики на этапе прорывного развития», — сказал Меликов.

В числе других тем, на встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

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