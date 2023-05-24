Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

24 мая глава Дагестана провёл встречу с начальником Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергеем Задориным. В рамках встречи были обсуждены перспективные направления развития в республике железнодорожной инфраструктуры, развитие пригородных перевозок и реконструкция вокзалов в Махачкале и Дербенте.

«Качественные услуги на железнодорожном транспорте, думаю, будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и послужат большим подспорьем для республики на этапе прорывного развития», — сказал Меликов.

В числе других тем, на встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.