Сергей Меликов и Сергей Густов обсудили вопросы консолидации сетей и безопасного использования газа

Сегодня состоялась рабочая встреча главы Дагестана Сергея Меликова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В ходе беседы отмечен высокий уровень газификации республики – 84,1%. Поставка газа осуществляется 627 тыс. абонентам-физлицам, газом пользуются также свыше 13 тысяч юридических лиц.

План по догазификации Дагестана в 2022 году полностью выполнен. К настоящему времени от жителей принято более 4,3 тыс. заявок, заключено свыше 2,7 тыс. договоров, из них около 1,7 тыс. исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей.

Для льготных категорий граждан в регионе предусмотрена субсидия на строительство газопроводов внутри участка и приобретение газового оборудования в размере до 100 тыс. рублей.

Обсуждались и вопросы консолидации газовых сетей в регионе. В прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума между республикой и «Газпромом» заключено соглашение, направленное на завершение работы по инвентаризации газовых сетей Дагестана, выявление бесхозяйных газовых объектов региона, их оформление и постановку на учет.

Стороны договорились о том, что в кратчайшие сроки оформление около 300 объектов газораспределения Дагестана протяженностью свыше 1,6 тыс. км будет завершено.