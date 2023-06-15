Сергей Меликов и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны планируют совместную разработку и создание различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также внедрение и развитие современных цифровых решений, направленных на повышение эффективности управления проектами в транспортной и социальной сферах.

Сергей Меликов: «Соглашение предусматривает очень важные для Дагестана вопросы. Цифровизация всех отраслей экономики – одна из приоритетных задач для нашего региона. Особенно это актуально для социальной сферы: новые технологии и использование искусственного интеллекта делают здравоохранение республики более эффективным, а услуги в этой сфере более доступными и удобными для дагестанцев».

Анатолий Песенников:

«Инновационные решения Сбера и компаний-партнёров способствуют цифровой трансформации регионов страны, повышают уровень и качество предоставления медицинских услуг, позволяют ориентироваться на запросы конкретного человека, помогают успешно решать различные задачи. Приветствуем заключение данного соглашения и приложим максимум усилий для его воплощения в жизнь».