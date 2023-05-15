Сергей Меликов и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков обсудили перспективы развития туризма и народных художественных промыслов в Дагестане

По итогам встречи была достигнута договоренность о детальном изучении потенциала сотрудничества с выездом в регион специалистов.

Сегодня АФК «Система» входит в двадцатку крупнейших компаний России, а её дочерняя организация Cosmos Hotel Group является одной из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, оказывающих полный комплекс услуг гостиничного девелопмента. В её портфель входит 21 отель в 15 городах России и мира.

В составе корпорации также группа компаний «Народные художественные промыслы», созданная для инвестирования, развития и продвижения предприятий народных художественных промыслов России. В конце 2019 года группа инвестировала в ООО УК «Гжель» – одного из ведущих российских производителей изделий традиционного фарфора с ручной художественной росписью, – что придало мощный импульс для развития предприятия.

Напомним, ранее руководитель республики сообщал, что в ходе общения на полях Кавказской инвестиционной выставки предприниматель выразил заинтересованность в сотрудничестве, в том числе в восстановлении прославленного Кубачинского художественного комбината.