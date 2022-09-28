Сергей Меликов и Григорий Назаров обсудили перспективы развития ветроэнергетики в регионе

Сергей Меликов обсудил перспективы развития сотрудничества в области ветроэнергетики с гендиректором АО «НоваВинд» Григорием Назаровым.

В рамках встречи, Глава Республики Дагестан отметил, что в регионе ведётся активная работа в плане освоения природных источников энергии и мероприятия в этом направлении будут продолжены.

Так, реализация масштабных проектов по строительству ветроэлектростанций в республике позволит одновременно решить несколько задач, в числе которых создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения. По итогам встречи состоялось подписание соглашения, направленного на развитие использования возобновляемых источников энергии на территории Дагестана, а также реализацию проектов по строительству ветроэлектростанций мощностью до 315 МВт. По словам Григория Назарова, подписанное соглашение откроет новые перспективы реализации ветроэнергетических проектов.