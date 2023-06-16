Сергей Меликов и Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области информационных технологий

На площадке ПМЭФ -2023 Сергей Меликов подписал соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о создании условий для подготовки ИТ-специалистов и открытии в Дагестане кампуса «Школы 21».

Это проект, который даёт возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ, предварительно пройдя отборочные этапы.

В рамках встречи Герман Греф выразил мнение, что «Школа 21» поможет обеспечить Дагестан высококвалифицированными ИТ-специалистами.

«Мы готовы оказывать коллегам поддержку, делиться своим опытом и технологиями в рамках реализации проекта в регионе», — заявил Греф.

Сергей Меликов со своей стороны отметил, что реализация данного проекта откроет перед дагестанской молодёжью новые возможности. «Мы сделаем всё возможное, чтобы задуманное было сделано качественно и быстро», — подчеркнул глава Дагестана.