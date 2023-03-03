Сергей Меликов и гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов

Рассмотрели вопросы реализации таких проектов, как:
производство концентрированных соков, пюре и нектаров ООО «Хазар»;
производство соков ООО «Ириб»;
строительство стекловаренной печи для производства текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна».
Отдельно стороны рассмотрели шаги по созданию морского курорта в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Каспийский кластер». Особое внимание – решению проблемных вопросов.
Накануне команда Кавказ.РФ встретилась с руководителями профильных ведомств РД и представила предварительный проект планировки будущей зоны всесезонного курорта на побережье. На текущий момент подрядная организация вышла на предпроектную стадию и завершает маркетинговое исследование, посвящённое позиционированию курорта и объему потенциального турпотока.