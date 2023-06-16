Экономика

Сергей Меликов и Дмитрий Гладский обсудили перспективы сотрудничества Дагестана и Белгородской области

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Глава Дагестана провёл встречу с заместителем губернатора Белгородской области на полях Петербургского международного экономического форума.

В рамках встречи, которая состоялась 16 июня, были обсуждены перспективы сотрудничества между регионами. В настоящее время между Дагестаном и Белгородской областью активно развиваются взаимовыгодные торговые отношения.

В ходе встречи, Сергей Меликов предложил Белгородской области и гуманитарную поддержку.

Дмитрий Гладский поблагодарил за оказываемое внимание и отметил, что дагестанцы — это люди, которые не бросают слов на ветер, а живут не только головой, но и сердцем.

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