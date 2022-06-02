Сергей Меликов и бизнес-сообщество пообщались на территории «Главрыбы»

Экотуркомплекс «Главрыба» выступил площадкой беседы Сергея Меликова с республиканским сообществом бизнеса. На фоне растущего интереса туристов к республике и динамики экономики именно в этой сфере глава Дагестана обсудил с представителями туризма и бизнеса перспективы развития отрасли в горных районах и в прибрежных зонах.

Руководитель Дагестана обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры как в популярных среди туристов локациях, так и при создании новых локаций. Также были обсуждены проблемные вопросы, среди которых закрытие маршрута в Зубутли-Миатли для маршрутных такси. Сергей Меликов пояснил последнее решение тем, что дороги на данном отрезке не отвечают требованиям безопасности, а ответственность за несчастные случаи надо будет нести.