Сергей Меликов и Александр Моисеев передали «Золотую звезду» семье Героя России Исрафила Магомедова

Исрафил Магомедов стал пятым дагестанцем, указом Президента Российской Федерации удостоенным высшей государственной награды страны за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач на Украине.

Во время оборонительных боев в Херсонской области под умелым и решительным руководством капитана Магомедова его подразделением было отбито множество атак превосходящих сил противника, сохранены жизни товарищей. При постоянном огневом воздействии, в условиях, сопряженных с риском для жизни, офицер лично уничтожил огнём из противотанкового ракетного комплекса десятки единиц бронированной техники националистов, включая танки и пулеметные расчеты. Благодаря вкладу Исрафила Магомедова противник вынужден был отойти от занимаемых позиций.

Отметив высокие заслуги Исрафила Магомедова, Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул важную роль семьи в становлении Героя: «На таких высоких примерах, как Исрафил Магомедов и другие ребята, участвующие сегодня в специальной военной операции на Украине, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, понимаем, как важно с детства прививать ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, растить честных, неравнодушных и добрых людей».