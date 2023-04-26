Сергей Меликов: Хочу, чтобы честные предприниматели, организующие бизнес в Дагестане, знали, что они могут полагаться на нашу поддержку

Глава Дагестана обратил внимание на ситуацию вокруг детского садика «Дети гор». Дошкольное учреждение имеет лицензию, а для детей созданы комфортные условия за скромную плату — 4 тысячи рублей.

Однако, по словам руководителя ДОУ Хаджи-Мурада Далгатова, учреждение перестало получать господдержку от Министерства образования и науки Дагестана. Далгатов сообщил и о том, что в планах организовать детскую площадку на прилегающей территории. Он уже обращался по этому поводу в органы власти, но ответа не получил.

«Очевидно, что просьбы этого человека закономерны и исходят из интересов детей. Неправильно, что органы власти до сих пор игнорировали его обращения. Поручил оба вопроса рассмотреть в приоритетном порядке и теперь буду лично контролировать их исполнение», — сказал Меликов.

Глава республики обратился к руководителям профильных министерств с посылом: «Хочу, чтобы честные предприниматели, организующие бизнес в Дагестане, знали: они могут полагаться на нашу поддержку».