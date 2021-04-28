Сергей Меликов готов поддержать проект создания Клуба приемных семей

На прямой эфир Сергея Меликова поступила просьба от жительницы Республики Крым Лейлы Гамзатовой об оказании поддержки её проекту, который предусматривает создание Клуба приемных семей. Сергей Меликов поддержал данную инициативу, а также отметил, что в республике около четырёх тысяч детей, которых воспитывают опекуны, трем тысячам из них оказывается ежемесячная социальная поддержка. Врио Главы Республики Дагестан выразил готовность поддержать проект создания Клуба приемных семей и дал соответствующее поручение руководителю Минтруда и соцразвития РД Изумруд Мугутдиновой.

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