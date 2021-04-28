Общество

Сергей Меликов готов поддержать проект создания Клуба приемных семей

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На прямой эфир Сергея Меликова поступила просьба от жительницы Республики Крым Лейлы Гамзатовой об оказании поддержки её проекту, который предусматривает создание Клуба приемных семей. Сергей Меликов поддержал данную инициативу, а также отметил, что в республике около четырёх тысяч детей, которых воспитывают опекуны, трем тысячам из них оказывается ежемесячная социальная поддержка. Врио Главы Республики Дагестан выразил готовность поддержать проект создания Клуба приемных семей и дал соответствующее поручение руководителю Минтруда и соцразвития РД Изумруд Мугутдиновой.

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