Сергей Меликов доложил Правительству страны о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Глава республики Сергей Меликов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Москве.

Сергей Меликов доложил о том, как противостоят инфекции в Дагестане.

В республике ситуация с COVID-19 остается сложной, но стабилизируется: фиксируются низкие показатели заболеваемости по СКФО, развёрнут дополнительный коечный фонд. Резерв коек составляет 22,2%.

Нехватки кислорода нет. Республика закупила концентраторы и специальную кислородную станцию, которая будет размещена в Кизилюртовской ЦРБ.

Дагестан – один из лидеров по тестированию на выявление коронавируса.

Растут темпы вакцинации. С 1 по 8 ноября привилось 63,5 тыс. человек. В целом вакцинировано 34,1% населения.