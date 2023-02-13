Общество

Сергей Меликов: До мая нужно принять конкретные меры для решения проблемы бездомных животных

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По следам прямой линии на совещании под руководством Сергея Меликова была обсуждена проблема бездомных животных. Почти 4000 собак были отловлены специалистами в прошлом году.

Мероприятия по отлову бродячих животных включают в себя: содержание, стерилизацию, вакцинацию, биркование и выпуск на прежнее место обитания. В 2023 году деятельность по обращению с бродячими животными проводится в 23 муниципалитетах Дагестана, но приюты имеются только в восьми из них.

В своем выступлении и. о. председателя Комитета по ветеринарии Республики Дагестан Сергей Попандопуло предложил построить несколько межмуниципальных питомников. «Республика готова поддержать мероприятия в этом направлении», — заявил Глава Дагестана.

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