Сергей Меликов: До мая нужно принять конкретные меры для решения проблемы бездомных животных

По следам прямой линии на совещании под руководством Сергея Меликова была обсуждена проблема бездомных животных. Почти 4000 собак были отловлены специалистами в прошлом году.

Мероприятия по отлову бродячих животных включают в себя: содержание, стерилизацию, вакцинацию, биркование и выпуск на прежнее место обитания. В 2023 году деятельность по обращению с бродячими животными проводится в 23 муниципалитетах Дагестана, но приюты имеются только в восьми из них.

В своем выступлении и. о. председателя Комитета по ветеринарии Республики Дагестан Сергей Попандопуло предложил построить несколько межмуниципальных питомников. «Республика готова поддержать мероприятия в этом направлении», — заявил Глава Дагестана.