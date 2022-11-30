Сергей Меликов: «Динамо» – это подлинно народная команда»

Глава Дагестана Сергей Меликов 29 ноября встретился с командой, тренерами и руководством футбольного клуба «Динамо» (Махачкала).

Руководитель республики поблагодарил футболистов за хорошие для молодой команды результаты. Напомним, клуб пережил второе рождение в прошлом году, когда по инициативе главы региона начал функционировать на базе СК «Махачкала». Всего за год команде удалось выйти во второй по значимости дивизион профессионального футбола в России. Сегодня «Динамо» стремится к высоким позициям в турнирной таблице.

«Клуб сегодня поддерживают многие наши земляки, число болельщиков, которые горячо болеют за команду и хотят, чтобы она развивалась дальше, растёт. Вы должны понимать, что являетесь не просто спортсменами, а прежде всего – профессионалами. Вы представляете профессиональный клуб, профессиональный футбол», – подчеркнул Сергей Меликов.

Высоко оценив успехи махачкалинского «Динамо», вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов рассказал о планах по развитию футбола в республике: «Всё начинается с детства. И нам важно, выработав правильную программу, дать направление детям, делающим первые шаги на футбольном поле. Сегодня в школах развивается футбольная лига, и в ней в этом году участвуют более 150 тысяч детей. Интересно наблюдать за их азартом, желанием играть в футбол, видеть, с какой любовью они подходят к этой игре.

Конечно, не все они станут профессиональными футболистами, но самые яркие и талантливые смогут прорваться в плеяду известных футболистов не только нашей республики, но и страны».

Сергей Меликов добавил, что своими победами динамовцы не просто радуют болельщиков, но и объединяют дагестанцев, становясь символом возрождения дагестанского футбола. Он высоко оценил потенциал махачкалинской команды, которая вышла в первую лигу, одержав больше 10 побед подряд, а сейчас достойно играет против сильных соперников.

Министр спорта республики Сажид Сажидов поблагодарил Сергея Меликова за поддержку клуба и дагестанского спорта в целом, а также напутствовал футболистов «Динамо»: «Лучшей мотивации, наверное, не может быть, чем то, как глава республики, находясь в фан-зоне вместе с остальными болельщиками, поддерживает родной, любимый клуб. Мы в вас верим, верят ваши родные и болельщики. Вам остается трудиться, вы – творцы своей истории».