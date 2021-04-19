Сергей Меликов дал поручение построить образовательный комплекс в селе Хутхул

Здание построено больше 50-ти лет назад. В прошлом году здание было реконструировано за счет денег из федерального бюджета. Отреставрированный центр открыли к 100-летию ДАССР в декабре.

В Центр приходят, чтобы показать свои творческие способности, здесь принимают гостей села. По программе «Местные инициативы» благоустроят территорию вокруг Центра.

Глава района Закир Каидов рассказал о планах по строительству современного спортивного зала с мини-полем для футбола.

Сергей Меликов осмотрел в селе школу и библиотеку и дал поручение построить на этом месте модульный образовательный комплекс, куда войдут школа и детский сад.