Сергей Меликов дал итоговую пресс-конференцию на Форуме СМИ в Махачкале

На Форуме СМИ Сергей Меликов дал пресс-конференцию. В брифинге участвовало более 80 журналистов региональных и федеральных СМИ, в том числе блогеры и совсем юные представители медиасферы.

Сергей Меликов ответил почти на два десятка вопросов, касавшихся как социально-экономической составляющей развития республики, так и общественной проблематики, а также личных тем.

Журналисты задавали вопросы, касающиеся всех злободневных для республики тем в социальной и экономической сфере, в области ЖКХ, культуры, образования, здравоохранения.

Меликов подчеркнул, что в решении этих вопросов республике активно помогает федеральный центр, в частности Совет Федерации.

Говорили о строительстве крупного коллектора в Махачкале, о консолидации энергетического и газового комплексов, что было бы очень хорошо для республики.

Отдельно остановились на проблемах экологии и дорог. Здесь тоже поставлено много задач.

Затронули также проблему заброшенных земель.

«В прошлом году я был вынужден первым делом ввести мораторий на оформление земельных участков, чтобы понять в первую очередь, сколько всего у нас земли и какой. Мы выявили гораздо большее количество участков, чем предполагалось для вовлечения в хозяйственный оборот», — заявил Меликов.

Журналисты задавали вопросы о развитии туризма, спорта, образовательных инициатив и том, как глава республики оценивает работу Правительства.

«Что касается Правительства РД, то оценку буду давать после Нового года, когда до копейки поймем, как реализован бюджет, который принимался и разрабатывался не этим Правительством республики и не мной. Но, тем не менее, за его реализацию, особенно его социальной части, несет ответственность действующее Правительство», — ответил Меликов.