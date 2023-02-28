Сергей Меликов дал интервью по итогам послания Президента России Федеральному Собранию

Сергей Меликов прокомментировал реализацию в Дагестане поручений Президента России.

По словам Главы Республики Дагестан, атмосфера, которая царила на оглашении Послания, отличалась от предыдущих лет.

«В этом году, попав в зал, понимаешь, что ты попал в атмосферу того времени, в котором сегодня живет наша страна», — сказал Меликов.

По словам Главы Республики Дагестан, большая часть обращения была посвящена современной международной, внешнеполитической обстановке.

«Дана четкая оценка тому, что происходит», — сказал Меликов, продолжив: «Выполнять поручения, которые мы услышали в Послании президента, будет не так просто».

В числе инициатив, Меликов выделил создание государственного фонда по поддержке СВО.

«Считаю, что поручение, данное президентом, в Дагестане уже практически выполнено. «Это, — по словам Меликова, — говорит о том, что мы идем по правильному пути».

«В республике реализуются и другие меры поддержки, о которых говорил Владимир Владимирович. Я хочу от души поблагодарить всех дагестанцев за оказываемую помощь», — сказал Глава Дагестана.