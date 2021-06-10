В своем эсклюзивном интервью «Интерфаксу» на вопрос «какие вопросы Вы бы выделили как приоритетные в социальном блоке?» глава Дагестана Сергей Меликов ответил: «Прежде всего — это образование и здравоохранение. Бюджет, который будем принимать на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, я бы хотел ориентировать больше на социальные нужды и чтобы принимаемый на следующий год бюджет, при всех имеющихся хозяйственных проблемах, был ориентирован на помощь наиболее уязвимой категории населения. Даже те средства, которыми мы сегодня располагаем, при их рациональном использовании и правильном распределении могут дать больший эффект».

Встречаясь с людьми, посещая отдаленные горные районы, где особо чувствительны социальные проблемы, Сергей Меликов сходу, без подготовленной аудитории, беседует с людьми на улице, узнает из первых уст об их нуждах и запросах. В большинстве районов социально-бытовые вопросы идентичны. В основном население волнует проблемы с электричеством, газоснабжением, дороги, школы, спортивные объекты, система здравоохранения и т.д.

В действительности так и есть, и об этом скажет каждый житель Дагестана. Не только образование и здравоохранение Дагестана нуждаются в реформировании и полной перезагрузке, но и весь спектр социальных вопросов.

Посещение отдаленных районов, встречи с людьми главы республики позитивно принимаются населением, многие вопросы решаются на местах, по иным принимаются решения с определением конкретных сроков. Такая практика не дает руководителям муниципалитетов расслабляться, данные поручения не остаются на бумаге, ведется общественный контроль.

И, как сказал Сергей Меликов, дагестанцы не должны жить хуже, чем жители других регионов.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»