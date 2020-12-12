Сергей Меликов болеет коронавирусом, но продолжает работать

О болезни Сергея Меликова и о последующем его переводе сообщалось общественности ранее. На данный момент говорится о хорошем самочувствии врио Главы Дагестана и вероятности его скорого возвращения в республику. Несмотря на болезнь, Сергей Меликов остается вовлеченным в вопросы республики и активно их решает.

Известно, что за время «отсутствия» врио Главы Дагестана произвёл много значительных кадровых перестановок и структурных изменений в Администрации Главы, а также Правительстве республики: упразднены и реорганизованы больше 10 отделов и управлений, в результате чего осталось два отдела и одно управление. Также назначены новый начальник Управления Администрации Главы и Правительства Дагестана и новый Председатель Правительства РД.

Сейчас на контроле врио Главы Дагестана находится решение вопроса с водоснабжением города Каспийска, а на следующую неделю запланировано очередное заседание Оперштаба и совещание по работе Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, являющимися собственностью Республики Дагестан.