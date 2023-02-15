Сергей Меликов: Более трех тысяч дагестанцев прошли дорогами афганской войны

15 февраля Глава Республики Дагестан обратился к дагестанцам, отметив, что в этот день мы отдаем дань памяти и уважения соотечественникам, исполнявшим свой служебный долг вдали от родной земли.

«В огне локальных войн и вооруженных конфликтов они противостояли злу и насилию, защищая мирных жителей, а главное, отстаивая интересы великой России», — сказал Меликов.

«Более трех тысяч дагестанцев прошли дорогами афганской войны. 15 февраля мы вспоминаем не только «афганцев», но и всех участников боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за пределами России. Наши солдаты всегда демонстрировали безграничную преданность Родине», — добавил Глава Дагестана.