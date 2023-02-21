Руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Сергей Касьянов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В Послании Верховного главнокомандующего России Владимира Путина нашли отражение многие предложения и инициативы нашей республики – отметил Главный жилищный инспектор Сергей Касьянов.

Послание прозвучало вдохновляюще, в очередной раз Президент России постарался донести до граждан, что Россия отстоит свое право быть сильной, способной ответить на любые вызовы, потому что мы все одна страна, один сплоченный народ и мы уверены в своих силах.

Если говорить о Республике, то в послании прозвучало о расширении внешнеэкономических связей, выстраивании новых логистических коридорах это напрямую можно связать с целенаправленной работой Главы РД и Правительства РД по выстраиванию внешнеэкономических связей с Республикой Азербайджан и создания совместных инфраструктурных проектов на международном транспортном коридоре «Север – Юг».

Ну и конечно, меня как жилищного инспектора порадовало, что будет продолжена модернизация жилищно-коммунального хозяйства с бесплатной газификацией для граждан на постоянной основе, республика очень нуждается в этих комплексных мерах- обозначил Сергей Касьянов.