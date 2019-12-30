Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана

29 декабря глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарев совместно с Главой Дагестана Владимиром Васильевым изучили работу Ситуационного центра республики.

На территории 3500 кв.м разместили Службу вызова экстренных служб «112», Центр по фиксированию правонарушений в автоматизированном режиме ГИБДД МВД по республике и другие.

Центр разделен на рабочие зоны: кабинеты специалистов, зона общественного питания, зал для проведения совещаний.

В случае возникновения ЧС в центре заработают вычислительные и программные ресурсы, процессы управления и межсистемного взаимодействия.

Специалисты центра рассказали гостям о том, как в круглосуточном режиме взаимодействуют с ЕДДС муниципальных образований.

Руководитель ликвидации и оперативный штаб чрезвычайных ситуаций получает информационную поддержку по имеющимся видам связи.

С помощью системы «Каскад» ЧС моделируется на мониторах. Информация поступает в круглосуточном режиме.

По итогам осмотра Чеботарев дал наивысшую оценку работе центра.