Сергей Чеботарёв посетил Дагестан

29 декабря Дагестан посетил министр РФ по делам СК Сергей Чеботарев. В аэропорту его встретило руководство республики.

В Махачкале Чеботарев прошелся по площади имени Ленина, присутствовал при открытии центра «Мой бизнес», пообщался в режиме ВКС с погорельцами из села Тисси-Ахитли и высоко оценил Ситуационный центр МЧС РД.