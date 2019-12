Сергей Чеботарёв посетил Дагестан

View this post on Instagram

Сергей Чеботарёв прилетел в Дагестан ⠀ 29 декабря в Дагестан с рабочим визитом прилетел Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. ⠀ В международном аэропорту «Махачкала» федерального руководителя встретили Глава региона Владимир Васильев, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, заместитель Председателя Правительства республики Рамазан Джафаров и другие. В Махачкале Министр осмотрит открытую после реконструкции площадь им. Ленина и посетит центр «Мой бизнес». ⠀ Кроме того, будет организовано общение Министра в режиме видеоконференцсвязи с жителями села Тисси-Ахитли Цумадинского района, пострадавшими в результате пожара 1 марта 2019 года. #ПозитивРД #Дагестан #МойДагестан #СергейЧеботарев #ВладимирВасильев #минкавказ