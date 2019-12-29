Общество

Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции

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29 декабря руководитель РД Владимир Васильев и министр РФ по делам СК прошлись по площади имени Ленина, отремонтированной на средства, выделенные Москвой.

Площадь значительно преобразилась: помимо укладки новой плиты, установлены скамейки, высажены деревья в честь Победы в ВОВ, определены зоны для проведения торжественных мероприятий и с бесплатным Wi-fi, обновлены подземные коммуникации, сети наружного освещения проходят под площадью.

Руководители пообщались с местными жителями и сфотографировались на память.

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