Сергей Чеботарёв осмотрел площадь Махачкалы после реконструкции

29 декабря руководитель РД Владимир Васильев и министр РФ по делам СК прошлись по площади имени Ленина, отремонтированной на средства, выделенные Москвой.

Площадь значительно преобразилась: помимо укладки новой плиты, установлены скамейки, высажены деревья в честь Победы в ВОВ, определены зоны для проведения торжественных мероприятий и с бесплатным Wi-fi, обновлены подземные коммуникации, сети наружного освещения проходят под площадью.

Руководители пообщались с местными жителями и сфотографировались на память.