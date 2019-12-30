Сергей Чеботарев оценил положительно изменения в республике

29 декабря с рабочим визитом в Дагестан приехал Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. По этому поводу в здании аэропорта прошло совещание в присутствии главы республики, руководителей администрации и ведомств, на котором обсудили вопросы социально-экономического характера.

Глава республики сообщил, что вместе с главой Минкавказа пообщались в онлайн режиме с погорельцами из Цумадинского района, которые в марте этого года остались без жилья, а также приняли участие в открытии центра «Мой бизнес».

Министр по делам СК отметил, что встреча с погорельцами — основная цель его визита. Всем пострадавшим была оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Министр не смог оставить без внимания и реконструированную площадь города. Руководитель ведомства был приятно удивлен преображением площади.

Также Сергей Чеботарев отметил роль центра «Мой бизнес» и выразил надежду, что этот центр будет так же эффективно работать, как и в других регионах страны.

Положительную оценку получил и Ситуационный центр республики, который оказывает оперативную поддержку при выявлении ЧС.

В завершение министр по делам СК отметил, что это все является результатом слаженной работы руководства республики.