Сердечные поздравления к началу Рамадан опубликовал С. Меликов

Мусульман Дагестана с началом священного месяца Рамадан поздравил Сергей Меликов, отметивший, что это время «укрепления веры и осмысления своих поступков, терпения и сострадания, месяц мира и спокойствия». Он выразил благодарность Духовному управлению мусульман Дагестана, благотворителям и каждому, кто протягивает руку помощи нуждающемуся в ней.

«Пусть светлый месяц Рамадан принесёт в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток!» — обращается глава республики к дагестанцам.