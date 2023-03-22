Общество

Сердечные поздравления к началу Рамадан опубликовал С. Меликов

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Мусульман Дагестана с началом священного месяца Рамадан поздравил Сергей Меликов, отметивший, что это время «укрепления веры и осмысления своих поступков, терпения и сострадания, месяц мира и спокойствия». Он выразил благодарность Духовному управлению мусульман Дагестана, благотворителям и каждому, кто протягивает руку помощи нуждающемуся в ней.

«Пусть светлый месяц Рамадан принесёт в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и достаток!» — обращается глава республики к дагестанцам.

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