Сенаторы Совета Федерации побывали на очистных сооружениях в Каспийске

Делегация Совета Федерации побывала на очистных сооружениях в Каспийске.

Директор объекта Сайдулхан Сайдулханов рассказал о специфике сооружений.

Очистные в состоянии переработать около 130 тысяч кубометров стоков в сутки. Это гораздо меньше реального объема неочищенных канализационных стоков.

Первый вице-премьер Нюсрет Омаров напомнил о проекте, согласно которому очистные сооружения будут расширены, а новый коллектор сможет вобрать в себя все неочищенные стоки. Новый объем суточной работы сооружений (450 тыс. кубометров) учитывает продолжающийся рост населения столицы республики и Каспийска.

Проект требует значительного финансирования, о котором «Молодежка» писала вчера.

Сенатор Андрей Шевченко в целом поддержал проект, напомнив о необходимости подготовки проектно-сметной документации.