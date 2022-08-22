Сенатора Сулеймана Керимова поблагодарили за успешную организацию хаджа

21 августа в Духовном центре имени пророка Исы (мир ему) прошел большой мавлид, организованный при поддержке благотворительных фондов «Бурхан» и «Инсан». Мероприятие было посвящено организации и успешному завершению хаджа по благотворительной программе сенатора Сулеймана Керимова и началу завершительного этапа строительства мечети имени Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), финансирование которого взял на себя сенатор от Дагестана.

На мавлид были приглашены как люди совершившие хадж по благотворительной программе, так и все желающие. На нём выступили организаторы и видные учёные -богословы. Помощник муфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев отметил: «Всевышний Аллагь дал каждому из нас много видов поклонения Ему. Среди них есть такой вид поклонения, который бывает только один раз в жизни у многих из нас – это хадж, к нему нужно относиться серьезно и беречь его. Этот маджлис ознаменует воздаяние хвалы Всевышнему Аллагьу за то, что нам дался в этом году хадж и что Всевышний дал нам такого хорошего, щедрого и благочестивого своего раба в лице Сулеймана Керимова, который проявляет беспрецедентную щедрость. От лица всех вас выражаю еще раз ему искреннюю благодарность, и пусть Всевышний Аллагь каждый цент, потраченный им на ваше паломничество, воздаст ему в сотни раз. И пусть все, что он делает во благо этой республики, этой страны Всевышний сделает ему самым надежным вкладом на Судный день».