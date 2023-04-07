Семью Идрисовых из Избербаша примет Сергей Меликов

Ранее к руководителю республики с просьбой о приёме обратилась Айбике Идрисова, которая переживает, что её с мужем могут выселить из служебной квартиры.

По предварительной информации, вместе с супругом – преподавателем филиала ДГУ города Избербаша женщина долгое время проживала в служебной квартире, которая принадлежала университету. В 2006 году их дом был признан аварийным, взамен аварийного жилья собственнику была предоставлена новая квартира, которую вуз предоставил в качестве служебной квартиры семье Идрисовых.

Супруги неоднократно обращались к руководству филиала вуза с просьбой о передаче жилья им в собственность. Получив отказ, Идрисовы обратились в суд. Выяснилось, что ДГУ владело признанным аварийным домом на праве оперативного управления. Сам дом находится в федеральной собственности, в связи с чем было принято решение выселить Идрисовых.

За помощью супруги обратились к главе Дагестана. Узнав о ситуации, в которой оказалась семья, Сергей Меликов поручил пригласить их на личный прием, который состоится уже в этом месяце.