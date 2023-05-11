Семьям участников СВО списали долги

В городе Каспийске продолжается реализация мер поддержки семей участников спецоперации. По поручению руководителя города Бориса Гонцова, в городе работает Штаб поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО, «МыВместе».

10 мая в администрации прошло совещание по рассмотрению хода выполнения поручений главы по реализации мер оказания помощи членам семей защитников нашего Отечества, которые сегодня находятся вдали от своих семей в зоне СВО.

Руководители ресурсоснабжающих организаций, социальных служб, сотрудники администрации, военного комиссариата, а также управляющие компании отчитались об уже принятых мерах, а также запланированных на ближайшее время работах по оказанию адресной помощи.

Так, ООО «КаспийскГазСервис», МУП «Каспэнерго» и Водоканал сообщили о подведении линий снабжения к участкам и подключении домов семей участников СВО.

Руководитель совещания, Первый заместитель Главы городского округа, Сергей Шахвалиев поблагодарил собравшихся за выполненные работы и напомнил, о том, что все обращения находятся на контроле Главы города и необходимо делать всё возможное для поддержки граждан.

Списали долги за услуги ЖКХ и обратившимся к Главе города за помощью, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

Обратилась за помощью и многодетная супруга военнослужащего, которая не могла одна справиться с тремя детьми. Ей выделили социального работника, который оказывает помощь в уборке дома, готовке пищи и приобретении продуктов. Комплексный центр социального обслуживания населения отслеживает поступающие просьбы нуждающихся и оказывает необходимую помощь.

Руководитель Штаба Магомедов Магомедганапи, помощник главы города Каспийск, будет держать на контроле ход исполнения поручений и оказания помощи семьям участнкиов спецоперации.

Обратиться за помощью в Штаб поддержки можно заполнив анкету на получение помощи по адресу: г. Каспийск, ул. Советская, 4А (ЦБС им. Ф.Алиевой)

Федеральная горячая линия – 8-800-200-34-11

Источник: https://kaspiy-media.ru/novosti/spisali-dolgi/