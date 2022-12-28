Семьям мобилизованных кизлярцев доставляют продуктовые наборы от известного благотворителя

Совсем недавно мы рассказывали, как у кизлярского военкомата Газимагомед Газимагомедов бесплатно готовил и раздавал огромное количество плова, делал чай на дровах, чтобы накормить мобилизованных и их родных в дни отправки на службу. А теперь он решил порадовать семьи мобилизованных кизлярцев. Газимагомед обратился в городской оперативный штаб «Мы вместе», и уже сегодня утром несколько машин друг за другом привозили в Молодежный центр продукты, чтобы все 90 семей к Дню матери получили продуктовую помощь.

В итоге для каждой семьи было подготовлено по 20 кг муки, по 10 кг макарон и сахара, по 5 литров масла, гречка, рис, и сладкий пирог.

Каждая семья тепло поблагодарила Газимагомеда Газимагомедова и весь состав городского оперштаба за поддержку, внимание и помощь.