Семьям мобилизованных дербентцев оказывается адресная помощь

15 октября в Дербенте в рамках содействия движению Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ была оказана адресная помощь семьям участников специальной военной операции.

Волонтеры Молодой гвардии и Единой России совместно с заместителем председателя Собрания депутатов Магомедом Гаджимурадовым, председателем общественной палаты г. Дербент Людмилой Терещенко, начальником Управления культуры, молодежной политики и спорта Самилей Наджафовой, а также специалистами УКМПиС посетили семьи мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции с целью оказания адресной помощи.

«Наши ребята для нас уже герои. Мы всегда рядом. Штаб «Мы вместе» объединил тех, кому нужна помощь, и тех, кто её оказывает», — отметил заместитель председателя Собрания депутатов Магомед Гаджимурадов.

Семьям мобилизованных жителей Дербента было предложено заполнить анкеты штаба #МЫВМЕСТЕ для оказания бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи.

Продуктовые наборы семьям участников специальной военной операции были предоставлены от администрации городского округа г. Дербент и депутата народного Собрания Магомеда Садуллаева.

Напомним, что на базе Управления культуры, молодежной политики и спорта, по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского 27 развернут региональный штаб #МЫВМЕСТЕ.

Штаб доступен для приёма гуманитарной помощи от неравнодушных граждан и меценатов города.

Телефон федеральной горячей линии: 8 (800) 200-34-11 доступен в круглосуточном режиме.

Телефоны штаба по г. Дербент:

8 (928) 058-27-80

8 (988) 452-43-79