Семья военнослужащих из Белиджи получила помощь от Минтруда Дагестана

Абдурахман Махмудов посетил семью из села Белиджи, в которой четверо сыновей участвуют в специальной военной операции Украине.

Министр труда и социального развития Абдурахман Махмудов навестил семью Алиметовых, проживающую в поселке Белиджи.

Алимет и Телли воспитали пятерых детей и сейчас уделяют все свое внимание 11 внукам.

Четверо сыновей Алиметовых с первых дней участвуют в специальной военной операции на территории Украины.

Ребята отмечены наградами: «За принуждение к миру», «За отвагу», «За заслуги в борьбе С Международным терроризмом», «За боевые отличия», «Медалью Суворова», «Медалью Участнику военной операции в Сирии», «За отличие в военной службе II- степени», «За отличие в военной службе III- степени» и другими.

После перенесенного инсульта отец семейства стал инвалидом I группы. Алимет окружен заботой и вниманием родственников. Однако, проблемы, как и у большинства семей, все же есть. Так, близкие Алимета, столкнулись с проблемой дефицита гигиенических средств по уходу за лежачим больным. Возникшую проблему они озвучили социальному работнику Минтруда Дагестана, осуществляющему патронаж проживающих в районе семей военнослужащих.

Абдурахман Махмудов побеседовал с Телли Алиметовой, поинтересовался историей семьи и передал ей набор необходимых средств по уходу, отметив, что одной из приоритетных задач министерства является забота о семьях участников специальной военной операции.