Семья участника СВО получила 200 тысяч руб. в рамках соцконтракта

Семье участника спецоперации Амирали Сайгидахмедова из села Чирката Гумбетовского района оказали государственную помощь в рамках проекта «Социальный контракт», направленного на улучшение благосостояния граждан.

«После обращения в УСЗН по Гумбетовскому району и заключения соцконтракта наша семья получила единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», – сообщила супруга военнослужащего Раисат Салихова.

Отметим, что государственную помощь в рамках соцконтракта получили семьи и других участников СВО из Гумбета. Оказанию помощи родным и близким военнослужащих в районе уделяется особое внимание. Глава муниципалитета Галип Галипов обозначил эти вопросы среди приоритетов.