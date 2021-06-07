Семья погибшего мальчика из Кизлярского района благодарит Сергея Меликова за помощь

Мать погибшего мальчика из села им. Шаумяна в Кизлярском районе находится в реабилитационном центре «Надежда» с детьми. Младший в семье нуждается в лечении. Рассматривается вопрос о признании его инвалидом.

О том, что ей нужна помощь в лечении ребёнка, Джамиля Ягьяева рассказала врио главы республики Сергею Меликову во время его визита с соболезнованиями.

Глава республики подарил семье телевизор, стиральную машину и деньги. Семья Курамагомедовых благодарит руководителя республики за заботу и внимание.

Источник: Сетевое издание «Салатавия»