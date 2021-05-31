Семинар «Правила безопасности при работе с банковскими продуктами» прошёл в центре «Мой бизнес»

Одной из самых главных видов мошеннических угроз для общества является социальная инженерия. Об этом в рамках образовательного семинара в центре «Мой бизнес» сообщила старший менеджер по обучению ПАО «Сбербанк России» Зарина Магомедова. По словам эксперта, данный вид мошенничества возникает тогда, когда граждане сами же предоставляют свои данные через соцсети и телефонные разговоры манипуляторам. В рамках семинара Зарема Магомедова рассказала и об основных способах защитить свои данные от злоумышленников. Главные из них — это не совершать операции по просьбе третьих лиц, избегать неизвестных ссылок и использовать антивирусные программы.

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