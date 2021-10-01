Семинар по профилактике терроризма в сети Интернет

30 сентября в Махачкале, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова, прошли семинарские занятия по вопросам информационного противодействия распространению терроризма в сети Интернет. Мероприятие организовано Мининформом РД в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии террора в РД».

Участниками семинара стали секретари АТК в муниципальных образованиях, а также руководители республиканских и муниципальных СМИ.

Со вступительным словом выступил руководитель Мининформа РД Умаросман Гаджиев, который отметил важность и актуальность проведения таких обучающих мероприятий для журналистского сообщества.

В рамках семинара с тематическими докладами выступили директор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов, сотрудник отдела просвещения при Духовном управлении мусульман Дагестана Мухаммад Дадаев, доктор психологических наук, профессор ДГПУ, член Экспертного совета при АТК в РД Анжелика Цахаева, профессор кафедры онтологии и теории познания факультета психологии и философии ДГУ Мустафа Билалов и другие.

В ходе семинара затрагивались такие важные темы, как противодействие идеологии терроризма, воздействие сети Интернет на молодежь и несовершеннолетних и повышение качества религиозного образования и просвещения как способ противодействия идеологии терроризма в медиапространстве.